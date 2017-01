Witloofveiling Kampenhout verhuist na 56 jaar naar Sint-Katelijne-Waver

Door: redactie

Aan de Mechelsesteenweg aan het Sas van Kampenhout is vandaag een einde gekomen aan een traditie van witloofveiling sinds 1960. Omdat de site van de veiling een andere bestemming krijgt, besliste het moederbedrijf BelOrta om de witloofveiling over te brengen naar haar centrale zetel in Sint-Katelijne-Waver.

In Kampenhout vond traditioneel de 'voorveiling' plaats. Telers brengen slechts een beperkte hoeveelheid witloof aan, en sluiten met de kopers een overeenkomst om de gewenste hoeveelheid meteen in de juiste eindverpakking aan te leveren. Hierdoor wordt voorkomen dat het witloof extra handelingen moet ondergaan, hetgeen de kwaliteit en de houdbaarheid ten goede komt. Ook herverpakkingskosten worden hierdoor vermeden.



"De beslissing om te verhuizen naar Sint-Katelijne-Waver is genomen in samenspraak met de telers. De stap voor hen is niet zo groot, vermits de administratie en levering van de producten aan de kopers nu ook al daar gebeurde", aldus Jo Lambrechts, commercieel manager bij BelOrta.



Hij kan wegens de wisselende hoeveelheden niet zeggen hoeveel er de afgelopen jaren precies geveild werd in Kampenhout. In totaal verhandelt BelOrta op jaarbasis 28 miljoen kilo witloof.