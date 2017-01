ThromboGenics schikt voor 250.000 euro met FSMA

Door: redactie

Het biofarmabedrijf ThromboGenics betaalt 250.000 euro voor een minnelijke schikking in het kader van een onderzoek door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Die is van mening dat het bedrijf in 2014 niet genoeg communiceerde over de strategische herziening die aan de gang was. Dat meldt de FSMA vandaag.