"Directie Swissport verbindt 97 jobs aan verlies contract Ryanair"

9/01/17

Het verlies van het afhandelingscontract met luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft volgens de directie van Swissport gevolgen voor 97 voltijdse jobs. Dat zegt Sandra Langenus van de socialistische transportbond BTB. Zij vindt het cijfer overdreven.

De directie maakte gewag van het aantal betrokken banen tijdens overleg met de vakbonden. "Het cijfer van 97 lijkt ons overdreven", zegt Langenus. "Toen we uitleg vroegen over hoe men deze berekening had gemaakt, kregen we geen antwoord."



Het is nog niet duidelijk hoe de jobs verdeeld zijn tussen arbeiders en bedienden. Die verdeling is belangrijk, want voor de arbeiders geldt een cao waarin staat dat zij met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden moeten worden overgenomen door de andere afhandelaar op de luchthaven. Dat is Aviapartner, dat het contract met Ryanair vanaf 1 maart overneemt, legt de vakbondsvrouw uit.



"Wij vragen dat Swissport en Aviapartner hierover zo snel mogelijk rond de tafel gaan zitten en hopen dat Swissport voldoende personeel in dienst houdt voor het resterende werk", aldus Langenus. Bij Swissport op Zaventem werken circa 1.800 werknemers.



De cao geldt niet voor de bedienden, zo bevestigt Thierry Vuchelen (ACLVB). "Ik vrees enkel problemen voor bedienden werkzaam in de ondersteunende diensten. Wat de operationele diensten betreft, zal men immers wellicht een groot aantal bedienden in dienst houden omdat men na 1 maart stilaan moet beginnen aan te werven voor het hoogseizoen en er nu reeds door omstandigheden een krapte is", zegt de liberale vakbondsman.



