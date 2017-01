Ook Brouwerij Haacht verhoogt bierprijs

Door: redactie

Brouwerij Haacht, bekend van Primus, verhoogt de prijs van zijn bier. Dat heeft de Vlaams-Brabantse brouwer maandag laten weten. Vorige week had ook AB Inbev al bekend gemaakt zijn bierprijs te verhogen.

Vorige vrijdag had marktleider AB InBev al bevestigd dat de bierprijs de hoogte ingaat "om langetermijninvesteringen in de Belgische markt te financieren". Een bak bier van AB InBev wordt vanaf 1 februari zo'n 37 eurocent duurder, de prijs van een pint stijgt met zo'n 1,4 cent.



Haacht gaat niet alleen de prijs van zijn pilsbier verhogen, voor alle bieren komt er een gemiddelde prijsverhoging van drie procent. De stijging gaat voor de horeca in op 27 februari. In de distributie is dat vanaf april.