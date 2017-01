Pond verliest terrein nadat premier May hint op harde brexit

Door: redactie

9/01/17 - 15u59 Bron: Belga

© reuters.

Het Britse pond is naar het laagste niveau gedaald sinds oktober nu de Britse premier Theresa May gehint heeft op een harde brexit. De munteenheid kwam in de voormiddag uit op 1,2147 dollar, ruim 1 procent onder de eindstand van vrijdag.

"Veel mensen spreken alsof we de EU verlaten, maar wel nog gedeeltes van het EU-lidmaatschap willen behouden", klonk het gisteren in een interview met Sky News. "Maar we gaan weg, we stappen eruit. We zullen niet langer lid zijn van de EU. We zullen controle hebben over onze grenzen, controle over onze wetten."



May gaf aan dat ze ten laatste tegen eind maart het befaamde artikel 50 van het Europese verdrag wil activeren dat de Brexit-onderhandelingen op gang trekt. Dan start meteen een race tegen de tijd om een akkoord over de uitstap en de toekomstige relaties te bereiken, want twee jaar na de activering van artikel 50 verstrijkt het Britse lidmaatschap.