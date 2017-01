E-commerce haalt kwart van jaaromzet tijdens eindejaar

Door: redactie

Onlinewinkels hebben tijdens de periode van 11 november tot en met 31 december een omzet gedraaid van 2,2 miljard euro: goed voor een kwart van hun jaarlijkse omzet. Dat blijkt uit een bevraging van BeCommerce, de Belgische vereniging van onlinehandelaars.

Het gaat om een forse stijging tegenover het jaar daarvoor, toen de eindejaarsperiode 14 procent van de totale jaaromzet vertegenwoordigde.



Topperiodes bleken het vanuit de VS overgewaaide black friday en cyber monday (vrijdag en maandag na Thanksgiving, eind november), en de kerstperiode. De periode tussen 10 en 24 december was goed voor negen procent van de jaaromzet.



Ook de winterkoopjes zijn een belangrijke periode voor de onlinewinkels. De Belgische webshops verwachten tijdens de wintersolden 10,7 procent van hun jaaromzet te behalen: 17 procent meer dan in 2016. Vooral tweedehandssites - waar ongewenste kerstpakjes een tweede leven krijgen - doen het goed in die periode.



Topproducten online zijn schoonheidsproducten, eten en drinken en kleding en accessoires.