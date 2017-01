Maximaal 4.700 bruto loon, de rest krijg je 'in punten'

CG

7/01/17 - 19u37 Bron: Het Laatste Nieuws

BNP Paribas Fortis Bij BNP Paribas Fortis ligt een opvallend plan op tafel bij de nieuwe loononderhandelingen. De directie van de bank wil de brutolonen plafonneren op 4.700 euro bruto. Wie meer verdient, krijgt dat in punten. Die kunnen dan omgeruild worden voor bijvoorbeeld extra vakantiedagen, cash geld of bankproducten. Een goed plan, menen experten.

Hoewel 4.700 euro al een aanzienlijk brutoloon is, kan de maatregel volgens de bank toch van toepassing zijn op een groot deel van haar personeel. Ecolo-parlementslid Georges Gilkinet uitte in 'Le Soir' al de kritiek dat vooral de schatkist schade zal ondervinden. Minder loon uitbetalen betekent ook dat er minder belastingen op betaald worden, zowel door werkgever als werknemer.



Maar dat mag volgens Jan Denys van Randstad geen reden zijn om het principe van de keuzevrijheid in het loonpakket zomaar van tafel te vegen. "Het heeft ook veel voordelen voor de werknemers. Het klopt dat de sociale zekerheid de gevolgen hiervan zal voelen, maar we zien de evolutie aankomen - de wetgever moet zich dan maar aanpassen."



Ook professor Luc Sels van de KU Leuven vindt het een goed principe. "Keuzevrijheid krijgen als werknemer werkt heel motiverend. De subjectieve waarde van de keuze stijgt, want het gaat om iets wat die werknemer belangrijk acht. Terwijl de objectieve kost voor de werkgever dezelfde blijft. Dat is een win-winsituatie. Bedrijven moeten wel goed weten waar ze aan beginnen, want keuzes zijn nogal moeilijk te voorspellen. En de kostprijs ervan bijgevolg ook."



Keuzestress

Keuze is goed, maar té veel keuze niet, vult Denys aan. "Keuzevrijheid kan tot keuzestress leiden. We merken dat, als we mensen de keuze geven, ze toch nog vrij vaak traditioneel kiezen. Het is een evolutie die bezig is, maar die we best langzaam doorvoeren."