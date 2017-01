Dow Jones breekt opnieuw record

Door: redactie

7/01/17

© afp.

De beurzen in New York zijn vandaag met winst gesloten. Zowel de Dow Jones-index als S&P en Nasdaq sloten op een recordhoogte vanwege de positieve berichten over de arbeidsmarkt in de VS in december. De Dow Jones sloot met 19.936,80 punten op een haar van de symbolische grens van 20.000 punten.