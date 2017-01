Luc Coene (69) overleden: "Ben nooit mijn boekje te buiten gegaan"

Door: Frank Dereymaeker

6/01/17 - 16u17 Bron: Eigen berichtgeving

Luc Coene (1947-2017). © belga.

Biografie Kanker heeft Luc Coene (69) voorgoed het zwijgen opgelegd. Dertig jaar lang bepaalde hij mee het Belgisch politiek en economisch beleid. Eerst als kabinetschef onder ex-premier Guy Verhofstadt, later als (vice-)gouverneur van de Nationale Bank. Hoewel hij rust uitstraalde en zelden zijn stem verhief, heeft de Gentse econoom nooit een blad voor de mond genomen. Tot frustratie van veel politici. Zelf blikte Coene onlangs nog tevreden terug op zijn carrière. "Ik heb eruit gehaald wat erin zat."

De wereld veranderen. Het beleid mee bepalen, mee aan de stuurknuppel zitten. Dat was de levensdroom van Luc Coene. Al van jongsaf. "Na de Grieks-Latijnse kozen al mijn klasgenoten voor de advocatuur, geneeskunde of ingenieurstudies. Maar ik wilde in het beleid", zei hij onlangs nog in De Morgen. Op aanraden van een scoutsleider ging hij economie studeren. "Een goede opleiding om het beleid te begrijpen. Al was ik er nooit een uitblinker in." Toch heeft dat hem niet verhinderd om zijn steile ambities grotendeels waar te maken. Op het kabinet Als jonge econoom gaat hij na zijn studies aan de slag bij de Nationale Bank, het bastion waar het Belgisch economisch beleid voor een groot deel wordt uitgestippeld. En Luc Coene kan zich uitleven bij de Nationale Bank, want door de oliecrisis zijn het bijzonder intense tijden. Eind de jaren '70 detacheert zijn werkgever hem naar het IMF in Washington. Hij leert er toenmalig PVV-voorzitter Willy De Clercq kennen, en zijn jonge poulain Guy Verhofstadt. Als Willy De Celercq de Wetstraat vaarwel zegt, geeft hij zijn opvolger, Frans Grootjans, de raad om Luc Coene naar zijn kabinet te halen. Maar Coene aarzelt. Zijn kinderen lopen school in Washington en de familie is er goed geïntegreerd. Maar het idee om een vinger in de politieke pap te krijgen, is te verleidelijk en het gezin-Coene keert terug uit de VS.

Al snel ondervindt Coene dat het beleid mee uitzetten, eerst onder Grootjans (op Financiën) en later bij jonkie Guy Verhofstadt (Begroting), geen wandeling in het park is. De besparingen van het St-Annaplan, de privatisering van de ASLK en de staatshervorming (1988) maken dat de regering-Martens zwaar onder vuur komt te liggen. Wijlen ACV-voorzitter Jef Houthuys scheldt Verhofdstadt uit voor 'da joenk', maar Luc Coene staat pal achter zijn minister. De rust van de econoom klikt wonderwel met het vurige karakter van de jonge Gentse politicus. "We waren heel complementair. Ik ben veel minder impulsief en functioneerde dan ook als een rem op hem." Geflopt als politicus Als de liberalen bij de volgende verkiezingen naar de oppositiebanken verhuizen, verkast Coene opnieuw naar de Nationale Bank, waar Fons Verplaetse de plak zwaait als gouverneur. De twee zijn niet bepaald vrienden. "Als kabinetschef van Verhofstadt lag ik regelmatig met Verplaetse (ex-kabinetschef van wijlen Wilfried Martens) in de clinch." Even lijkt het erop dat de Gentse econoom op een zijspoor zal belanden bij de Nationale Bank. Maar lang blijft hij er niet. Want in 1995 krijgt hij de de kans om opnieuw in de politiek te stappen als gecoöpteerd senator voor het net opgerichte VLD. Toch kan Coene geen voldoening vinden in die job. Vooral het sociale aspect ligt hem niet. "Ik ben daar niet voor gemaakt", vertelde hij recent in een interview in De Tijd. "Als politicus moet je een intens sociaal leven ontwikkelen. Feesten en kermissen aflopen, cafés binnengaan en dan de aandacht van de hele toog trekken. Dat is de hel voor mij. De laatste pint die ik op café heb gedronken dateert van mijn legertijd in Gavere."

Politici zagen de financiële wereld knock-out gaan, en begrepen totaal niet wat er gaande was. Doen jullie maar, zeiden ze Luc Coene Jean-Paul Servais van beurswaakhond FSMA, toenmalig Nationale Bank-gouverneur Luc Coene en zijn voorganger Guy Quaden getuigden in 2012 voor de onderzoekscommissie Dexia. © photo news.

Leven aan 200 km/u

Gelukkig voor Coene is Guy Verhofstadt hem niet vergeten als die in 1999 premier wordt en een kabinetschef nodig heeft. Daar, aan de top van de macht, voelt Coene zich als een vis in het water. Achter de schermen mee het beleid uitstippelen als kabinetschef lukt hem beter dan het beleid te verkopen als politicus. Toch geeft hij er vier jaar later, net op het moment dat Guy Verhofstadt triomfeert bij de verkiezingen, er plots de brui aan. "Jarenlang leven in het zog van Guy Verhofstadt, die tegen 200 km/u leeft, doe je niet straffeloos. Zeker niet voor iemand die stilaan richting de zestig gaat", legt hij zijn vertrek uit. Maar het is vooral de dood van John Goossens (gewezen Belgacom-topman, red) die hem aan het denken zet. Als blijk van erkentelijkheid krijgt Coene de titel van minister van staat. Daarmee is hij één van de weinigen die deze titel zal dragen zonder ooit één minuut minister te zijn geweest.



Geen rust gegund

Opnieuw keert Coene terug naar zijn oude liefde: de Nationale Bank. Maar veel rust is hem niet gegund. Als vice-gouverneur wordt hij al snel geconfronteerd met één van de ergste financiële crisissen ooit. Het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers raast als een orkaan door de financiële sector. Wereldwijd vallen banken om, en België blijft niet gespaard. Fortis staat op springen, en ook Dexia en KBC moeten aan het infuus.



Coene krijgt de heikele opdracht om de Belgische banken in veiligere wateren te brengen. Een kolfje naar zijn hand. Coene ontpopt zich binnen de kortste keren tot een uitstekende crisismanager. Van vermoeidheid of stress heeft hij geen last. Integendeel. "Hoe meer stress, hoe rustiger ik word", zegt hij. Coene is elke dag zeer vroeg op post, en stoomt zonder pauze door tot laat in de namiddag. Een workaholic zonder weerga. Hoewel hij erg rationeel en zeer koelbloedig tewerk gaat, zal de vice-gouverneur de periode bestempelen als "de meest zenuwslopende periode uit mijn carrière".



"Politici zagen de financiële wereld knock-out gaan, en begrepen totaal niet wat er gaande was. Doen jullie maar, zeiden ze." Coene slaagt erin om samen met huidig ECB-topbankier Peter Praet ons land van het faillissement te redden. Fortis wordt ontmanteld en ondergebracht bij BNP Paribas. Dexia en KBC krijgen staatssteun. Als Dexia enkele jaren later opnieuw dreigt te kapseizen, staat Coene opnieuw in de vuurlinie. Zij het ditmaal als gouverneur van de Nationale Bank. Toch zal die tweede redding van Dexia hem nog een tijd achtervolgen. Critici menen immers dat de Nationale Bank te laat heeft ingegrepen hoewel de nieuwe crisis bij Dexia al lang zichtbaar was. Coene riposteert de kritiek. En verwijst naar het feit dat Dexia redden niet alleen een Belgischeaangelegenheid was, maar ook een Franse.



Scherpe gedachten

Als gouverneur is Luc Coene de tegenpool van zijn voorganger, Guy Quaden. Terwijl Quaden elk woord op een weegschaal legde, spaart de Gentenaar zijn kritiek niet. Hoewel hij zacht spreekt, formuleert hij zijn gedachten scherp en hij schrikt er niet voor terug om een steen in de politieke kikkerpoel te gooien. Hij roept de regering op tot het matigen van de loonkosten, stelt voor om aan het indexmechanisme te sleutelen, het aantal ambtenaren te beperken en de pensioenleeftijd op te trekken. Hij voorspelt een nakende recessie ondanks de hoera-berichten van de regering, en vindt het geen slecht idee om werklozen geen pensioenrechten toe te kennen. Keer op keer krijgt hij de wind van voren. Vanuit de Wetstraat, vanuit de vakbonden. "Hij doet aan politiek", grommen politici. Maar Coene maalt er niet om. "Ik word betaald om mijn mening te geven». Zelf vindt de gouverneur niet dat hij zijn boekje ooit te buiten is gegaan. "Ik heb alleen scherper geformuleerd wat in rapporten van het IMF, de OESO of de Nationale Bank staat."



Als zijn mandaat eind maart 2015 afloopt, stelt hij nog alles in het werk om een vervolg te breien aan zijn gouverneurschap. Toch moet hij plaatsmaken voor de jongere Jan Smets. Met spijt in het hart. Want behalve een opera meepikken - Coene is voorzitter van De Munt - heeft hij weinig hobby's. "Mijn werk is mijn hobby", geeft hij toe. Coene bemachtigt nog wel een zitje in het toezichtorgaan van de Europese Centrale Bank dat waakt over het goed functioneren van de grootste banken in de eurozone. Op die manier blijft hij mee aan het roer zitten. En zijn droom realiseren. Tot een vreselijke ziekte hem velt.