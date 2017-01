Door: redactie

Winkelketen Casa wil 50 banen schrappen in zijn distributiecentrum in Itegem, zo is bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad.

Casa wil de logistieke activiteiten van Itegem verhuizen naar een nieuw distributiecentrum van Domus Logistics in Olen, dat ook deel uitmaakt van de Casa holding. "Het centrum in Itegem sluit, in Olen wordt een nieuw magazijn gebouwd", aldus een woordvoerster.



In Itegem zijn 123 medewerkers aan de slag. Het collectief ontslag slaat op 47 arbeiders en drie bedienden. De rest zou aan de slag kunnen in Olen.



De intentie tot collectief ontslag maakt deel uit van een nieuw plan: Casa 20.20. Met dat plan reageert de keten op de omzet die onder druk staat van "een veranderend concurrentielandschap, bijhorende toename van digitalisering en de alsmaar sneller evoluerende tendensen op de markt", aldus het bedrijf in een persbericht.



De 80 winkels in België en het winkelpersoneel blijven buiten schot. Er komt wel een nieuwe commerciële strategie, die stap voor stap in de winkels zal worden uitgerold.