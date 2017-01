Hoofdeconoom Bank of England geeft foute voorspellingen over brexit toe

Door: redactie

6/01/17 - 13u52 Bron: Belga

© ap.

De hoofdeconoom van de Bank of England, Andy Haldane, heeft toegegeven dat hij te pessimistisch was in zijn voorspellingen over de onmiddellijke gevolgen van een ja-stem in het brexitreferendum. Hij zei dat het beroep van econoom in een crisis zit en vergeleek de financiële voorspellingen met de beruchte foute BBC-weerberichten voor de grote storm van 1987 in het Verenigd Koninkrijk.