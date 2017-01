Gentse haven noteert beste jaar ooit

bewerkt door: redactie

6/01/17

De Gentse haven heeft in 2016 het beste jaar ooit genoteerd met 51 miljoen ton watergebonden goederenoverslag, een stijging van 9,8 procent tegenover 2015. "Gent ziet opnieuw zijn positie als grootste drogebulkhaven van het land bevestigd", meldt het Gentse havenbedrijf.

De overslag via zeevaart kende een record met 29,1 miljoen ton, een stijging van 10,3 procent tegenover 2015. "Hiermee was 2016 voor de zeevaart meteen het beste jaar ooit. De vooropgestelde tonnages van 30 miljoen ton in 2020 komen hiermee in zicht", zegt woordvoerder Johan Bresseleers van het havenbedrijf. "De haven boekt met 3,7 miljoen ton inzake conventioneel stukgoed voor het tweede jaar op rij een record. Staalplaten, plaatstaal en plaatijzer zijn hierbij de belangrijkste goederen. De overslag van vloeibare bulk boekt een ongezien volume van 5,4 miljoen ton (+45,9 procent) door de groei van nafta (koolwaterstof, red.)."

Binnenvaart

De goederenoverslag via binnenvaart nam op ook toe tot 21,9 miljoen ton. "Met een stijging van 9 procent wordt een goed jaar afgerond nadat de binnenvaart in 2015 nog een ferme klap kreeg. 2016 is het vierde beste jaar ooit en blijft ruim boven het vooropgestelde streefcijfer van 20 miljoen ton. De belangrijkste goederen bij de binnenvaart zijn steenkool, gas- en dieselolie, zand en grind", meldt het havenbedrijf.



De totale goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart komt daarmee op 51 miljoen ton, 9,8 procent meer dan de 46,5 miljoen ton in 2015.