Deze kleine verandering in je manier van denken vergroot je kans om rijk te worden

Psychologen hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan die verband houdt met het verzamelen van materiële welstand. Een studie toonde aan dat je kans om rijk te worden aanzienlijk vergroot als je een bepaalde manier van denken volgt. En die is voor iedereen toegankelijk.

Het toverwoord is 'een doel in het leven' hebben. Eerdere studies toonden al aan dat dit een positief effect heeft op hoe we ons voelen, maar nu werd ook aangetoond dat het ook een effect heeft op onze kans om rijk te worden. Dat staat in een studie in het tijdschrift 'Journal of Research in Personality'. De onderzoekers volgden negen jaar lang een groep testpersonen en ontdekten dat de mensen die een doel in hun leven hadden bij de start van de studie op het einde meer rijkdom hadden vergaard en ook een hoger inkomen hadden.

Om te bepalen of iemand een doel in het leven had, vroegen Patrick Hill en zijn collega's aan 7.108 Amerikanen om te zeggen in hoeverre ze het eens waren met drie stellingen. 'Sommige mensen dwalen zonder doel door het leven, maar ik hoor daar niet bij', 'Ik leef één dag per keer en denk niet echt aan de toekomst' en 'Ik heb soms het gevoel dat ik al alles heb gedaan wat er te doen is in het leven'. Hoe meer de testpersonen het eens waren met de eerste stelling en oneens met de twee andere, hoe meer ze een doel hadden in het leven. Ze moesten tegelijk een persoonlijke vragenlijst invullen, waarbij ook werd gepeild naar hun tevredenheid, hun inkomen en hun materiële rijkdom.



En die toonde dus aan dat mensen met een doel in het leven gemiddeld rijker waren. De stelling bleek ook nog altijd te kloppen als factoren zoals persoonlijkheid, opleiding en relationele status uit de vergelijking werden gehaald door mensen in een soortgelijke situatie te vergelijken.