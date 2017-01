Luxemburgse deals leverden Engie mogelijk fiscaal cadeau van 300 miljoen euro op

Door: redactie

De omstreden Luxemburgse belastingdeal voor Engie heeft het Franse energieconcern een fiscaal cadeau van mogelijk 300 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt uit de niet-vertrouwelijke versie van de beslissing van de Europese Commissie om een diepgaand onderzoek naar de deal te openen.

De Commissie opende in september een diepgaand onderzoek naar de fiscale behandeling die Engie-voorganger GDF Suez genoot in Luxemburg. Eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager vermoedt immers dat een aantal rulings over financiële transacties tussen vennootschappen van GDF Suez het Franse concern een onrechtmatig concurrentievoordeel hebben gegeven ten opzichte van andere ondernemingen.



De Commissie publiceerde donderdag de niet-vertrouwelijke versie van haar beslissing. Het concern zou sinds 2008 ongeveer één miljard dollar aan de belastingen onttrokken hebben. Bij een tarief van 29 procent resulteert dat in een besparing van ongeveer 300 miljoen dollar, wat in de huidige koers neerkomt op ongeveer 290 miljoen euro. Het gaat echter om zeer ruwe, voorlopige berekeningen. Het onderzoek wordt ten vroegste binnen een aantal maanden afgerond.



Het Luxemburgse ministerie van Financiën houdt intussen staande dat de aantijgingen van illegale staatssteun ongegrond zijn, zo blijkt uit een persmededeling. Het ministerie heeft er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat het de Commissie zal kunnen overtuigen dat er "geen bijzondere fiscale behandeling of selectief voordeel is toegekend aan vennootschappen van Engie in Luxemburg".



Het dossier ligt politiek gevoelig, omdat de huidige Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker jarenlang minister van Financiën en premier van het Groothertogdom is geweest. De Commissie onderzoekt niettemin verschillende tax rulings die bedrijven sloten met Luxemburg, dat sinds de publicatie van Luxleaks in 2014 onder steeds grotere druk is gekomen.