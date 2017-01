Stijgend optimisme bij Belgische bedrijven

Door: redactie

5/01/17 - 16u53 Bron: Belga

video Zowat 44 procent van de economische sectoren verwacht het komende halfjaar een toename van hun activiteiten, zo blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuurenquête van het VBO. Zes maanden eerder was dat maar 24 procent. Ondanks de terreuraanslagen hielden de bedrijven goed stand in 2016, aldus de werkgeversorganisatie.

© photo news.

Economische activiteit

Zowat 44 procent van de sectoren verwacht nu een toename van de economische activiteit in de komende zes maanden, 44 procent gaat uit van een status quo. Vooral de textiel- en machinebouwsector verwachten een krimp. Zo heeft de textielsector al te lijden onder de Brexit.



Investeringen

Voorts verwacht een kwart meer te investeren en 12,5 procent minder. 62,5 procent verwacht dat de investeringen op het huidige niveau blijven. VBO-topman Pieter Timmermans wijst er ook op dat de investeringen verschuiven: van klassieke investeringen die besparingen moeten opleveren naar investeringen in uitbreiding en innovatie.



Werkgelegenheid

Verder denkt 19 procent dat de werkgelegenheid zal stijgen en 25 procent - onder meer de textielsector - dat het zal dalen. De jobcreatie in 2016 - volgens het VBO 46.200 banen in januari-september - dankt de werkgeversorganisatie mede aan de regeringsmaatregelen rond loonmatiging.



Brexit

Ook stelt 44 procent van de sectoren dat er reeds negatieve gevolgen zijn door de Brexit, omdat de daling van het pond op de uitvoer weegt.



Op basis van alle gegevens stelt het VBO een economische groei van 1,7 à 1,8 procent in 2017 voorop.