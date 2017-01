Nieuw: de handenvrije borstpomp om af te kolven

Koen Van De Sype

Goed nieuws voor moeders die graag multitasken. Een bedrijf uit Sillicon Valley heeft zonet de eerste handenvrije borstpomp op de markt gebracht. Geen gedoe meer met tubes en recipiënten, alles gebeurt volautomatisch en discreet. Het toestel kost 410 euro en is al online te bestellen.

De meeste jonge moeders kennen ze wel: de grote, pijnlijke en weinig discrete borstpompen om melk voor hun pasgeboren baby af te kolven. Je raakt er elke dag wel een paar uur mee kwijt.



Maar nu heeft een Amerikaans bedrijf voor het eerst een borstpomp op de markt gebracht die je kan afhelpen van al die omslachtigheid. Willow - zoals het toestel heet - ziet eruit als twee cups die je gewoon in je bh kan stoppen en die geruisloos afkolven. De melk wordt verzameld in een zakje ín de pomp zelf, waar ongeveer 120 milliliter in kan. Achteraf kan het toestel - dat op batterijen werkt - gewoon in de vaatwasser.



Trein

"Ik heb me laten inspireren door mijn vrouw en drie kinderen", aldus CTO John Chang van Willow. "Ik hoop dat het meer vrouwen aanzet tot het geven van borstvoeding. Ze zijn heel discreet. Bij het testen droegen moeders ze zelfs op de trein en tijdens vergaderingen."



App

Aan de hand van een app kan je in de gaten houden hoeveel melk je uit elke borst hebt gepompt, hoe vaak je de pomp gebruikt en hoe lang een sessie duurt. Dat zelf bijhouden is dus niet meer nodig.