Ondernemers betalen tot 54% belastingen op inkomen

Door: redactie

5/01/17 - 06u21

Lode Vereeck © belga.

Van elke 100 euro die ondernemers voor zichzelf overhouden, pikt de fiscus er 53,79 in. Of 10 euro méér dan vijf jaar geleden. "De vennootschapsbelasting moet drastisch omlaag", meent Lode Vereeck (Open Vld).

Begin dit jaar is de roerende voorheffing nog maar eens gestegen, van 27 naar 30% deze keer. En dat voelen de zelfstandigen. Wie een bvba heeft en zich vergoedt met wat er aan het einde van de rit overblijft aan winst, betaalt daar immers roerende voorheffing en vennootschapsbelasting op. Die laatste taks is, ondanks de aangekondigde hervorming, nog niet gedaald. Gevolg: een belastingdruk van bijna 54%, zo blijkt uit berekeningen van Open Vld'er Lode Vereeck, tevens economieprofessor aan de UHasselt. "Dat is nóg meer dan die op het loon van werknemers, die ook al erg veel belastingen betalen."



Volgens Vereeck tonen de cijfers aan dat het hoog tijd is om de vennootschapstaks te hervormen. Als die voor kmo's daalt naar 20% - zoals in de voorstellen van financiënminister Van Overtveldt (N-VA) - dan houdt de ondernemer 56 van zijn 100 euro over.