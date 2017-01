Technische problemen met geldautomaten zo goed als opgelost

Door: redactie

4/01/17 - 10u27 Bron: VTM Nieuws

© RV.

Sinds maandag waren er problemen met sommige geldautomaten, overwegend bij ING. Dat probleem lijkt vandaag opgelost. "Meer dan 95 procent van de verstoorde automaten werkt opnieuw normaal", aldus een woordvoerder van ING.

Een fout in een software-update was de boosdoener: er kon gisteren een tijdlang geen geld afgehaald of gedeponeerd worden. De problemen deden zich grotendeels voor bij ING, maar ook andere grootbanken werden getroffen.



De problemen met de cash in/cash out-functie begonnen maandag in de loop van de dag. Ongeveer de helft van de 1.600 bankautomaten van ING werd getroffen. De bank raadde klanten dan ook aan zoveel mogelijk met de kaart te betalen.



"Vandaag zijn de grootste problemen opgelost", klinkt het bij Febelfin. "90 procent van de getroffen automaten werkt weer perfect. Er zijn op sommige plaatsen nog wat technische problemen, maar we zijn volop testen aan het doen om ervoor te zorgen dat ze snel weer werken." ING meldt dat er een hele nacht aan de problemen werd gewerkt.