Britse toplui rijven na 2,5 dagen al meer loon binnen dan gemiddelde werknemer in heel 2017

© thinkstock.

'Woensdag, poenpakkersdag': zoiets moet het in het Nederlands zijn. De Britse denktank High Pay Centre (HPC) bedoelt met 'Fat Cat Wednesday' dat topmanagers vanmiddag al de kaap overschrijden van het gemiddelde jaarloon van John met de pet. Op amper 2,5 dagen verdienen de 'rijke stinkerds' in het Verenigd Koninkrijk dus méér dan een gewone werknemer in een heel jaar.

Het gemiddelde Britse inkomen ligt op 28.200 pond (33.200 euro). Aan een door HPC berekend megaloon van meer dan 1.000 pond (1.175 euro) per uur vergaren ceo's en andere toplui in het Verenigd Koninkrijk al na 28 uren arbeid evenveel pondjes als de modale werkmens in een heel jaar. In 2015 verdiende een gemiddelde Britse chief executive volgens HPC bijna 4 miljoen pond (4,7 miljoen euro) of 1.000 pond per uur, terwijl de gewone werknemer het moest stellen met gemiddeld 7,20 pond per uur (8,5 euro/uur).



De berekeningen gaan uit van de veronderstelling dat hogere managers doorgaans meer uren kloppen (12 uur per dag), drie op vier weekends werken en minder dan 10 dagen vakantie per jaar opnemen. "Een genereuze veronderstelling", noemt de Telegraph dat. De loonkloof - de top rijft gemiddeld 129 keer meer binnen dan de vloer - blijft alleszins hallucinant en is al jaren een veelbesproken issue over het Kanaal.



"We willen met onze nieuwjaarsberekening de terugkeer naar het werk niet nóg lastiger maken", zegt Stefan Stern, directeur van het High Pay Centre. "Maar Fat Cat Wednesday is belangrijk om ons te herinneren aan het onopgeloste probleem van de oneerlijke loonkloof in het VK." Stern hoopt op actie van de overheid om de salarispolitiek verder te hervormen en ijvert er onder meer voor om bedrijven te verpichten de kloof tussen de hoogste en laagste lonen openbaar te maken.