178 banen bedreigd bij La Voix du Nord

Door: redactie

4/01/17 - 07u20 Bron: Belga

© afp.

Bij de regionale krant La Voix du Nord zal tijdens een bijzondere ondernemingsraad op 10 januari een sociaal plan worden voorgesteld voor het schrappen van 178 van de 710 banen. Dat meldt de krant Les Echos op zijn website. De krant, die nieuws brengt over Noord-Frankrijk en Pas-de-Calais, maakt deel uit van de Belgische groep Rossel. Alle diensten buiten de ICT-afdeling zullen worden getroffen.

Volgens Les Echos wordt het sociaal plan gespreid over twee jaar, en er wordt onder meer gerekend op vrijwillige vertrekken en tewerkstellingsmaatregelen voor 55-plussers.



In een 500 pagina's tellend document is opgenomen dat de directie een volledige reorganisatie plant van de krant, die haar aantal regionale edities zal doen dalen van 24 naar 20 en zich vooral zal focussen op het digitale aspect.



"Het aantal verkochte exemplaren van de papieren krant is gedaald van 235.000 in 2013 naar 225.000 in 2015, en die cijfers werden door de directie naar voren geschoven om het plan, om op termijn volledig in te zetten op het digitale aspect, te rechtvaardigen om zo de omzetdaling tegen te gaan", aldus Les Echos. "Het feit dat 19 posten gecreëerd worden voor alles wat te maken heeft met het digitale, illustreert deze strategie."



La Voix du Nord is de op twee na grootste regionale krant in Frankrijk.