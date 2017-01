Grote bedrijven met voorsprong sterkste jobmotor in België

Door: redactie

Van de 83.742 banen die er tussen het aantreden van de regering-Michel in het derde kwartaal van 2014 en hetzelfde kwartaal in 2016 zijn bijgekomen, werd 75 procent gecreëerd door bedrijven met meer dan 200 werknemers. Dat blijkt uit een tewerkstellingsanalyse van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), waarover De Tijd vandaag bericht.

De evolutie in de jobgroei is opmerkelijk, omdat België algemeen als een kmo-land wordt beschouwd, waarin 56 procent van de werknemers werkt in een bedrijf met minder dan 200 werknemers.



Jobgroei

Volgens Edward Roossens, hoofdeconoom van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), is de forsere jobgroei bij de grotere ondernemingen het gevolg van het federale regeringsbeleid. "De loonmatiging, de indexsprong en de taxshift hebben onze bedrijven competitiever gemaakt. Vooral de exportbedrijven profiteren, en dat zijn vooral grotere bedrijven."