Laagste aantal faillissementen in zes jaar tijd

Door: redactie

3/01/17 - 16u21 Bron: Belga

© thinkstock.

Het voorbije jaar gingen in België 10.066 bedrijven over de kop. Dat is het laagste cijfer sinds 2010, zo blijkt uit cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Bijna één faillissement op de vijf gaat over een horecazaak. Vooral in West-Vlaanderen was er een impact van de witte kassa.