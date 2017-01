Belgen dromen nu al volop van zomervakantie

Door: redactie

Terwijl het buiten wintert, boeken vele Belgen nu al hun vakantie voor volgende zomer. Dat stellen de touroperators vast. Spanje blijft volgende zomer de populairste reisbestemming, gevolgd door Griekenland.

Volgens TUI komt dat onder meer door een aantal voordelen voor vroegboekers, zoals gratis vervoer naar de luchthaven. Er is een grotere keuze voor wie eerst komt, en er zijn bijkomende voordelen als lokkertjes, stellen ook reisorganisatoren Neckermann en Thomas Cook.



Bulgarije, Spanje en Griekenland

Naast Spanje en Griekenland blijkt ook Bulgarije in de smaak te vallen als reisbestemming voor komende zomer. Tegenover Turkije is er vanwege de terreurdreiging wat meer terughoudendheid. Egypte haalt dan weer het dubbele van de reservaties tegenover vorig jaar. De touroperators wijzen erop dat landen als Turkije en Egypte vele rustige badplaatsen hebben waar geen terreurgevaar dreigt, in tegenstelling tot de grote steden waar aanslagen hebben plaatsgevonden.



Regio's in het mediterrane gebied die winst boeken, omdat ze als alternatieven gelden voor landen met occasionele terreur, zijn Sicilië en Macedonië.