Koffie, benzine, sigaretten: alles wordt (opnieuw) duurder voor Grieken

Door: redactie

2/01/17 - 14u32 Bron: Belga

Wie in Griekenland een kopje koffie op café drinkt, betaalt daar tot 20 cent meer voor. © reuters.

De Griekse bevolking heeft van de staat geen mooi nieuwjaarscadeau gekregen, wel een hoop nieuwe belastingen. Is het nu voor koffie, benzine of sigaretten: de Griek zal hoe dan ook meer betalen dit jaar.

De armlastige Griekse staat heeft in 2017 voor zijn inwoners 2,45 miljard euro extra belastingen en accijnzen in petto. Zo wordt tanken een stuk duurder: benzine bijvoorbeeld steeg van 67 naar 70 cent per liter, terwijl diesel 8 cent duurder werd. Wie op aardgas rijdt, ziet zijn factuur met tien cent stijgen tot 0,43 euro per liter.



Idem voor rokers en koffiedrinkers. Een kilo tabak stijgt tien procent in prijs. Maar ook elektronische sigaretten worden duurder. Zelfs een kilogram koffie is 2 à 3 euro duurder geworden. Voor een kopje koffie op café betalen de Grieken 10 à 20 cent meer.



Voor het merendeel van de extra belastingen richt de staat zijn pijlen op huisbezitters, gepensioneerden, zelfstandigen en landbouwers. Door lagere pensioenen en hogere taksen wil de Griekse staat bij die groepen 1,5 miljard euro ophalen.



Vergoeding voor vluchtelingen

Nog vandaag heeft de regering laten weten dat vluchtelingen en migranten in Griekenland vanaf maart een vergoeding krijgen om voedsel te kopen. Per gezin gaat het om 399 euro, een euro minder dan de minimumbijdrage voor Griekse gezinnen. Tot nu toe werden de vluchtelingen bijna overal uit de nood geholpen door het leger.