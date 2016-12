Wat is het beste pensioenspaarfonds? Paul D'Hoore legt uit

Door: redactie

31/12/16

video Mensen die werken, hebben er alle belang bij om aan pensioensparen te doen. Je haalt er fiscaal voordeel uit, want dertig procent van het geïnvesteerde bedrag krijg je terug.

Je kan op twee manier aan pensioensparen doen. Bij een pensioenspaarverzekering is het rendement laag, maar blijft het wel hetzelfde en biedt het dus zekerheid.



Een pensioenspaarfonds biedt een variabel rendement. In goede jaren kan het veel beter gaan, maar je neemt ook een risico, want het kan in slechte jaren ook minder opleveren dan een spaarverzekering.



Ben je nog jong, kies je beter voor een dynamisch spaarfonds. Zit je wat dichter bij je pensioenleeftijd kan je voor een defensief spaarfonds opteren. Dat geeft je nog wat meer zekerheid.



