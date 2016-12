BEL20 eindigt voor het eerst sinds 2011 in het rood

Door: redactie

30/12/16 - De Morgen

Voor het eerst sinds 2011 heeft de Bel20 dit jaar geen winst geboekt. In een jaar tijd verloor de Brusselse beurs 2,49 procent van zijn waarde, om af te sluiten op 3.607,93 punten. Vorig jaar klokte de Bel20 nog af op 12,63 procent winst. 2016 was echter geen vreselijk beursjaar: twee op de drie Belgische aandelen leverden immers wél winst op.

De Brusselse beurs kende vooral een moeilijke start en een eerste dip half februari. "Er was de angst rond de economische groei in China. Dat bleek onterecht, maar dan kwam in juni het brexitreferendum", stelt Paepen.



De aanslagen in Brussel en Zaventem hadden dan weer amper een effect op de beursvloer. "Het is gruwelijk om te zeggen, maar dat is gewenning. Na 9/11 was de impact op de beurs heel erg en werden de beurzen zelfs gesloten. Ook na Madrid en Parijs was er nog een effect, maar na Brussel en Berlijn werd het minder en minder. Men laat zich niet meer van de wijs brengen, ook al doet een aanslag de economie pijn."



De best presterende aandelen waren die van Umicore (+40,31 procent) en Bekaert (+35,39 procent). Stroomnetbeheerder Elia komt op de derde plaats (+16,16 procent). Minder goed verging het UCB. Dat aandeel verloor dit jaar 26,59 procent van zijn waarde en is hekkensluiter. Ook Engie (-25,76 procent) kreeg klappen, net als AB InBev (-12,15 procent).



Het valt op dat de Bel20 het dit jaar minder goed deed dan de belangrijkste beursindexen van onze buurlanden. Parijs (+4,74 procent), Frankfurt (+6,87 procent), Amsterdam (+9,29 procent) en vooral Londen (+14,43 procent) schreven wel groene cijfers en dat heeft vooral te maken met de zware industrie.