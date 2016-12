Dieselgate of niet: VW wordt grootste autobouwer

HEIDI GABEL

30/12/16 - 05u00

© kos.

Uitgerekend in het jaar nadat 'dieselgate' uitlekte, zet Volkswagen zijn beste verkoopscijfers ooit neer. De consument lijkt er dus niet van wakker te liggen dat de Duitse autobouwer sjoemelde met uitstootwaarden.

2016 is nog niet helemaal om, maar nu al zijn experts ervan overtuigd dat VW voor het eerst zijn Japanse concurrent Toyota van de troon zal stoten als 's werelds grootste autoverkoper. Eind dit jaar zullen wereldwijd 10,2 miljoen wagens van de Volkswagen-merken - waaronder Audi, Porsche, Seat en Škoda - de showrooms verlaten hebben, 3,3% meer dan in 2015.



