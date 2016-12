Vlaamse ondernemers geloven niet meer in Michel I

Door: redactie

29/12/16

De Belgische economie heeft alles in zich om in 2017 voluit aan te trekken, en toch zijn de Vlaamse ondernemers er niet gerust in. Dat blijkt uit een enquête van Voka. "Zeven op de tien ondernemers zien Michel I geen nieuw elan vinden", klinkt het.