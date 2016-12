Deze baas laat zijn werknemers sinds deze zomer onbeperkt vakantie nemen. En hij wil nog verder gaan

Koen Van De Sype

Antwerpen Hij zal voor velen een droombaas lijken: CEO Tom Herrijgers (37) van het digitale communicatiebedrijf Marbles uit Antwerpen laat zijn werknemers sinds deze zomer toe om zo veel vakantie te nemen als ze zelf willen. En de eerste resultaten lijken positief: er wordt volgens de man geen misbruik van gemaakt en het aantal ziektedagen ging zelfs naar omlaag. "Ik wil nog verder gaan", klinkt het.

Marbles - dat een tiental personeelsleden telt - haalde de mosterd in de Verenigde Staten, waar onder meer videostreamingbedrijf Netflix zijn werknemers al langer meer vrijheid geeft. En zes maanden na het ingaan van de maatregel lijkt iedereen er bij Marbles beter van te worden. "Ons hoofddoel was om een betere balans tussen werk en privé te creëren. En mensen meer verantwoordelijkheid te geven om hun werk zelf te regelen, want daardoor voelen ze zich beter in hun vel én presteren ze beter", vertelt Herrijgers. "En dat lukt, want hoewel de mensen meer thuis zijn, raakt het werk toch mooi af." Lees ook Dit Antwerpse bedrijf laat zijn werknemers onbeperkt vakantie nemen

Zo zou ik heel graag een systeem invoeren waarbij het bedrijf mensen niet alleen onbeperkt met vakantie laat gaan, maar die vakantie ook nog eens betaalt Tom Herrijgers Gemiddeld blijkt zijn personeel vijf tot tien dagen extra vakantie op te nemen. En dat gebeurt onder meer tijdens deze eindejaarsperiode. Een ander positief effect is dat het aantal ziektedagen afnam. "Waar zieke mensen vroeger naar de dokter gingen en daar meteen een briefje kregen voor twee of drie dagen, blijven zieke werknemers nu gewoon thuis", aldus Herrijgers. "Vaak voelen ze zich de volgende dag al wat beter en gaan ze toch weer aan het werk. We laten thuiswerk toe, dus dan kunnen ze op hun eigen tempo herbeginnen. En lopen we niet het risico dat ze anderen besmetten."



De CEO is zo tevreden over de maatregel dat hij nog verder wil gaan. Momenteel wordt een reeks pistes bestudeerd waardoor nóg flexibeler gewerkt kan worden. "Jammer genoeg is er in België niet veel mogelijk. Zeker niet als je dat vergelijkt met Amerika", aldus Herrijgers. "Zo zou ik heel graag een systeem invoeren waarbij het bedrijf mensen niet alleen onbeperkt met vakantie laat gaan, maar die vakantie ook nog eens betaalt. Elke werknemer zou dan elk jaar een budget krijgen. Ook dat gebeurt al in de VS. Maar in België zijn er regels en wetten die dat in de weg staan."