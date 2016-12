Amper 1 nieuwe job op 3 is vast en voltijds

DIETER DUJARDIN

28/12/16 - 05u00

© BELGA.

Van de 77.311 jobs die er in de privésector zijn bijgekomen sinds het aantreden van Michel I, zijn er slechts 25.415 vast en voltijds. De rest is deeltijds en tijdelijk.

Het nieuws dat er sinds de wissel van de macht tussen Elio Di Rupo (PS) en Charles Michel (MR) al 77.311 arbeidsplaatsen zijn bijgekomen in de privésector, zorgde begin deze maand voor vreugdekreetjes binnen de centrumrechtse meerderheid. Vooral N-VA greep de cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen aan om te tonen dat "de verandering werkt". Onder de regering-Di Rupo, die geconfronteerd werd met de gevolgen van de eurocrisis, was er nauwelijks jobgroei. En de banen die erbij kwamen, waren vooral gesubsidieerd.



Geen hoerastemming

Nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) werpen echter een genuanceerder beeld op het aanslaan van de jobmotor sinds oktober 2014. Slechts een derde van de nieuwe banen is voltijds en vast. Even grote delen zijn deeltijdse jobs of interim- en seizoensarbeid. Trek er de 13.216 voltijdse jobs af die bij de overheid zijn verdwenen, en eigenlijk zijn er onder Michel I netto slechts 12.200 voltijdse, vaste jobs gecreëerd. Een bilan dat volgens sp.a-Kamerlid Meryame Kitir geen hoerastemming verdient.



"Elke job die erbij komt, juichen wij toe, maar de mensen moeten toch hun rekeningen en leningen kunnen betalen. Als het gevolg van het werk van deze regering is dat mensen meerdere deeltijdse jobs moeten combineren om rond te komen, dan is dat geen goeie evolutie. Bovendien heeft Michel I veel inspanningen gevraagd van de mensen om de lastenverlagingen voor de bedrijven in de tax shift te kunnen financieren: een indexsprong, hogere btw en accijnzen, enzovoort. Als dit het resultaat is, dan is dat een te hoge prijs. Bovendien is de tax shift niet volledig gefinancierd en moeten we ons hart vasthouden voor wie de rest van de factuur zal betalen", aldus Kitir.



