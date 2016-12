Belastingen ontwijken via Luxemburg wordt moeilijker

Door: redactie

27/12/16

Luxemburg scherpt de belastingregels voor multinationals aan. Daardoor wordt een route die veel grote bedrijven gebruiken om belasting te ontwijken, minder aantrekkelijk.

Na de jaarwisseling moeten de activiteiten die financieringsonderdelen van grote bedrijven uitvoeren voor het moederbedrijf, tegen marktconforme tarieven worden uitgevoerd. Die financieringsmaatschappijen verstrekken bijvoorbeeld leningen voor activiteiten of aankopen van het betreffende concern en worden daarbij gebruikt om de belastingdruk te verlagen.



Luxemburg ligt de afgelopen jaren onder vuur vanwege de vele belastingdeals met grote bedrijven, die in het groothertogdom weinig belasting hoeven af te dragen. De Europese Commissie verwelkomde vandaag de nieuwe stap van de Luxemburgse regering in de strijd tegen belastingontwijking.