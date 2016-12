Brussels Airport niet tegen toenadering met Charleroi

Door: redactie

27/12/16 - 08u44 Bron: Belga

De luchthaven in Charleroi. © belga.

Economie Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, is geen tegenstander van een instap in het kapitaal van de luchthaven van Charleroi. Dat zegt hij in een interview met L'Echo. Daarin kondigt hij ook aan dat de luchthaven fors gaat investeren in nieuwe bagagescanners.

"De laatste jaren heeft men een eventuele toenadering met Charleroi naar voor geschoven. We zijn niet tegen. Maar ik denk niet dat er interesse is langs de kant van het Waalse gewest. Ook een participatie in het kapitaal staat volgens mij niet op de agenda van het gewest", zegt Feist, die de toenadering "geen strategische prioriteit" noemt.



De luchthaven zal tegen 2021 autonoom 1 miljard euro investeren. Feist kondigt aan dat tientallen miljoenen zullen gaan naar nieuwe bagagescanners en een ondergrondse ruimte om eventuele explosies van verdachte koffers op te vangen.