Spaarkampioen in tijden van bodemrentes: MeDirect beste bank voor actief spaargeld

Door: Frank Dereymaeker

27/12/16 - 04u00

Wie zijn spaargeld begin dit jaar uitzette op de rekening van MeDirect of van Banca Monte Paschi Belgio, zal het hoogste rendement behaald hebben. Die rekeningen slepen dan ook de titel 'Spaarrekening van het Jaar', uitgereikt door Spaargids.be, in de wacht. Toch liggen de rendementen lager dan in 2015. En ook 2017 kondigt zich weinig positief aan. "Een rentestijging zit er niet direct aan te komen. Wel zullen er minder renteverlagingen zijn", denkt directeur Kristof De Paepe.

De vergelijkingssite Spaargids.be zoekt jaarlijks uit welke spaarrekening het beste rendement heeft geboden aan de spaarders. Daarbij worden twee scenario's gehanteerd. In het ene scenario wordt 10.000 euro op een spaarrekening geplaatst en gedurende één jaar ongemoeid gelaten. Op die manier kan de spaarder rendement halen uit de basisrente en de getrouwheidspremie. Om die premie te behalen, moet het kapitaal immers 12 maanden onafgebroken op de rekening staan. In een tweede scenario is 10.000 euro tijdelijk (van 1 februari tot en met 30 november 2016) geparkeerd op een spaarrekening. Het gevolg is dat de spaarder alleen rendement kan realiseren via de basisrente.



Slapend spaargeld

Voor het 'slapend spaargeld' blijkt de Fedeltà-spaarrekening van Banca Monte Paschi Belgio de titel van 'Spaarrekening van het jaar' weg te kapen. Die eer komt voor de bank wel op een ongelukkig moment. De Italiaanse moederbank Banca Monte Paschi heeft enkele stormachtige maanden achter de rug. De oudste Italiaanse bank kreunt al jaren onder een berg aan 'slechte' kredieten en zal binnenkort genationaliseerd door de Italiaanse overheid. De bank is er vorige week immers niet in geslaagd om 5 miljard euro aan vers kapitaal aan te trekken.



Of die nationalisatie een impact zal hebben op de spaarders van de Belgische dochter, is nog niet duidelijk. "De Belgische dochter werkt met een Belgische banklicentie en de tegoeden van haar klanten vallen onder het Belgische depositogarantiestelsel", benadrukt Kristof De Paepe. Met andere woorden, het spaargeld is tot 100.000 euro per persoon (per bank) gegarandeerd door de Belgische staat. Maar die garantie geldt alleen in het geval van een faillissement. Bij een nationalisatie gelden die regels niet.



Wie plannen heeft om zijn spaargeld naar de Fedelta-rekening van de bank te transfereren, is dus gewaarschuwd. "De bank gaat een onzekere toekomst tegemoet, en dat geeft geen veilig gevoel", geeft Kristof De Paepe toe. Bovendien moet op de rekening minimaal 10.000 euro worden gezet.

Bij welke bank leverde 10.000 euro slapend spaargeld het meest op?

1 Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà €137,73

2 MoneYou Plus Sparen €115,00

3 MeDirect ME3 Spaarrekening €109,72

Actief spaargeld

Wie zijn spaargeld geen volledig jaar kon missen, had dit jaar het best gekozen voor de niet-gereglementeerde ME3-spaarrekening van de Maltese bank MeDirect. De term 'niet-reglementeerd' slaat op het feit dat op de rente-inkomsten roerende voorheffing moet betaald worden, en deze rekening alleen een bruto basisrente biedt.



Net als bij Banca Monte Paschi is ook de rente op de ME3-MeDirect-rekening het afgelopen jaar diverse keren verminderd. Begin 2016 kreeg de spaarder nog een brutorente van 1,36 procent, nu is die vergoeding al teruggevallen tot 1 procent, en vanaf 5 januari 2017 wordt dat 0,8 procent. Enig minpunt aan deze spaarrekening is dat spaarders hun spaargeld niet onmiddellijk van de rekening kunnen halen. "Ze moeten dan 3 maanden op voorhand melden. Dat maakt de rekening minder flexibel", zegt Kristof De Paepe. "Maar in ruil krijg je wel meer rendement."



Bij welke bank leverde 10.000 euro actief spaargeld het meest op?

1 MeDirect ME3 Spaarrekening €89,30

2 Izola Bank Saver Account €69,86

3 NIBC Direct Flex rekening €55,71

Dé rekening voor 2017

Rest nog de vraag: wat brengt 2017? Op welke spaarrekening zet je je spaargeld het best, als de huidige rentevoeten onveranderd zouden blijven en je geld één jaar blijft staan? Die titel is opnieuw weggelegd voor de ME3-rekening van MeDirect. Opvallend, het rendement op een spaarrekening zal volgend jaar nog lager uitvallen dan in 2016, voorspelt Kristof De Paepe van Spaargids.be.



"Je merkt dat de renteverschillen tussen de banken afnemen. Veel rekeningen staan al op hun bodemtarief van 0,11 procent. En van de andere rekeningen zal het rendement de komende maanden nog geleidelijk afnemen. Dat zal zeker gelden voor de rekeningen waarop je maandelijks slechts een beperkt bedrag mag zetten. Maar we mogen verwachten dat het aantal rentedalingen dit jaar zal verminderen tegenover dit jaar. Voor een renteverhoging op een spaarboekje is het wellicht nog te vroeg in 2017."



Op welke rekening zet je je slapend spaargeld het best in 2017?

1 MeDirect ME3 Spaarrekening €80,96

2 Izola Bank Saver Account €73,00

3 Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà €65,00