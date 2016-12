Inflatie stijgt opnieuw boven 2 procent in december

Door: redactie

23/12/16 - 12u16 Bron: Belga

De inflatie is in december, na vier maanden van daling, opnieuw gestegen. Ze bereikte 2,03 procent op jaarbasis, zo meldt de federale overheidsdienst Economie vrijdag. Over het hele jaar bedroeg de inflatie gemiddeld 1,97 procent.