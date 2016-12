Zorgsector blijft onderbemand

Door: redactie

De instroom van jongeren in jobs als verpleegkundige, tandarts, huisarts, kinesist en apotheker blijft kleiner dan de uitstroom. Dat meldt zorgambassadeur Lon Holtzer vandaag in De Standaard, en ook de VRT bericht over de problematiek. "We moeten durven te denken aan nieuwe manieren om de zorg te organiseren", aldus Holtzer.

De instroom van jongeren in de job van verpleegkundige is jaarlijks met ruim 700 toegenomen. Maar de uitstroom, voornamelijk van gepensioneerden, is 4,5 keer zo groot. Dat leidt tot een tekort op jaarbasis van 2,13 procent, aldus de zorgambassadeur.



Het aantal vacatures in zorgsettings is sinds vorig jaar dan ook weer flink gestegen: er werden 7.604 verpleegkundigen gezocht en 4.320 professionals in andere zorgberoepen, tegenover 4.890 en 3.608 in 2014.



"Onze arbeidsmarkt vergrijst veel sneller dan andere sectoren, omdat de sector vooral op personeel drijft. En de babyboomers zitten ook bij ons. We zijn er nog niet", aldus Holtzer.



Holtzer pleit dan ook voor meer multidisciplinaire teams op de werkvloer, waarbij de een de ander versterkt en bijspringt waar nodig. De zorgambassadeur is ook erg blij met de nieuwe bacheloropleiding tot mondzorgkundige en die tot zorgtechnoloog. "Die nieuwe beroepen gaan juist de bestaande helpen en hen het teveel aan werk uit handen nemen. Het kan alleen maar tot betere zorg leiden."