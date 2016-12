Deutsche Bank treft miljardenschikking in VS

Door: redactie

Het hoofdkwartier van Deutsche Bank in Frankfurt. © reuters.

Deutsche Bank heeft naar eigen zeggen een schikking getroffen met de Amerikaanse autoriteiten over de misstanden bij de verkoop van hypotheken. Het financiële concern liet deze nacht weten dat er een akkoord is met het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Deutsche Bank betaalt een boete van 3,1 miljard dollar (2,96 miljard euro). Daarnaast stelt de bank een bedrag van 4,1 miljard dollar (3,92 miljard euro) ter beschikking voor verlichting van de hypotheken bij de Amerikaanse klanten.



Boete

De Amerikaanse autoriteiten stelden eerder dit jaar een boete van 14 miljard dollar voor om verdere vervolging af te kopen. Deutsche Bank wees die schikking af. De bank had voorzieningen ter waarde van ruim 6 miljard dollar getroffen in verband met de dreigende boete.



Hypothecaire leningen

Deutsche Bank wordt er door de Amerikaanse overheid van beschuldigd in aanloop naar de financiële crisis van eind 2008 massaal hypothecaire leningen te hebben omgezet in complexe financiële investeringsproducten, er zich terdege van bewust zijnde dat die producten toxisch waren.