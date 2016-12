Meer vrijheid bij erfenissen: als je overeenkomt, is binnenkort alles mogelijk

DIETER DUJARDIN

De regering-Michel zet vandaag het licht op groen voor de hervorming van het erfrecht, uitgedokterd door justitieminister Koen Geens (CD&V) en vier ­parlementsleden van de meerderheid. Meer vrijheid en rechtszekerheid voor ouders, kroost, partners en pluskinderen zijn de krachtlijnen.

Het Belgische erfrecht is zo'n 200 jaar oud en niet meer af­gestemd op de huidige gezins­vormen, zoals samenwonende koppels en nieuw samengestelde gezinnen. Zelfs wie een testament maakt, kan alleen vrij beschikken over het deel dat niet wettelijk aan zijn kinderen, ouders of ­partner toekomt. En dat vrije deel wordt kleiner naarmate je meer kinderen hebt.



Hervorming

De regering-­Michel zet nu een hervorming in gang die veel meer mogelijk­heden biedt. "Het vrij te besteden deel wordt in de toekomst altijd de helft van de nalatenschap, zelfs als er meerdere kinderen zijn. Dat biedt mogelijkheden om pluskinderen (stiefkinderen, red.) te laten delen of zorgkinderen wat meer te geven", zegt Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld).



"Daarnaast zal iemand die geen kinderen heeft zijn ouders kunnen onterven, waardoor zijn of haar partner niet in de kou komt te staan. Een stiefmoeder zal dan weer uitgesloten kunnen worden van het vruchtgebruik over ­oudere schenkingen. En om onaangename verrassingen bij een schenking te vermijden, wordt de waarde van een on­roerend goed voortaan bepaald op het moment van de schenking, niet bij overlijden."



Kroonjuweel

Hét kroon­juweel van de her­vor­ming is de erf­overeenkomst. Die laat je toe om bij leven een ­allesomvattende deal te sluiten met al je erfgenamen, die daarna blijft gelden. De nieuwe regels gaan vermoedelijk half 2017 in.



