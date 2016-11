"Vermogende klanten bank Liechtenstein afgeperst"

Door: redactie

27/11/16 ANP

Klanten van een bank in Liechtenstein in Chinese handen worden door afpersers opgedragen een deel van hun spaargeld over te maken, anders worden rekeninggegevens verstuurd naar financiële autoriteiten en media. Dat meldt de Duitse krant Bild zondag.