Vrees voor brexit-scenario of vertrek uit eurozone? Italianen wisselen euro's voor Zwitsers goud

bewerkt door: redactie

26/11/16 - 13u53 Bron: Belga

De Banca Monte dei Paschi di Siena raakte binnen een jaar tijd 14 procent van de ingelegde tegoeden kwijt. © afp.

Italië Steeds meer Italianen wisselen in de aanloop naar het referendum van 4 december hun euro's om voor goud in Zwitserland. Dat meldt de Duitse website Wirtschaftswoche. Een filiaal van de edelmetaalhandelaar Pro Aurum in Lugano zegt dat nu bijna 80 procent van de klanten Italianen zijn en 20 procent Zwitsers. Normaal is de verhouding andersom.

De Italiaanse premier Matteo Renzi heeft zijn politieke lot verbonden aan het referendum over aanpassingen van de grondwet, maar de peilingen zijn voor hem niet gunstig.



Het geld gaat niet in bundels over de grens, zegt Robert Hartmann van Pro Aurum. Wie meer dan 10.000 euro contanten bij zich heeft, moet dat aangeven. Het is nu nog mogelijk geld van een Italiaanse naar een Zwitserse bankrekening over te schrijven en daarvan wordt veel gebruikgemaakt.