"Kinder Surprise gemaakt door kinderen van zes jaar": Ferrero Rocher grijpt meteen in

25/11/16 - 16u57 Bron: Belga

De Italiaanse voedingsgigant Ferrero Rocher knipt alle banden door met een Roemeense leverancier die beschuldigd wordt van kinderarbeid, lage verloningen en onhygiënische toestanden bij de productie van speeltjes voor Kinder Surprise.

De Britse krant The Sun bracht vorige maandag de problemen in Roemenië naar buiten. Ferrero reageert nu dat het niet onmiddellijk bewijs heeft gevonden van kinderarbeid, maar dat er wel "afwijkingen zijn van de richtlijnen en contracten van Ferrero". Het onderzoek gaat voort, ook door de Roemeense autoriteiten.



Volgens The Sun worden bij de productie van de speeltjes voor Kinder Surprise, een chocolade ei met een speelgoedje erin, Roemeense kinderen ingeschakeld van amper 6 jaar oud. Families werken in gammele huizen met slechte hygiëne, schreef de krant. Volwassenen kregen een heel laag loon voor werkdagen van 13 uren.