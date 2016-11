Piloten Lufthansa verlengen staking tot zaterdag

Door: redactie

De Duitse pilotenvakbond Vereinigung Cockpit heeft de staking bij Lufthansa met een vierde dag verlengd tot zaterdag, zo meldde ze vandaag. Sinds gisteren is het werk neergelegd, maar een oplossing voor het sociaal conflict rond de lonen is nog niet in zicht.