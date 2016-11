Amper bussen in regio Turnhout na spontane stakingsactie

Jef Van Nooten

24/11/16 - 06u19

© belga.

In de regio Turnhout rijdt vanochtend nagenoeg geen enkele bus. Chauffeurs van vervoersmaatschappij De Lijn hebben er het werk neergelegd en de poort van de stelplaats gesloten. Aanleiding voor de spontane stakingsactie is een volgens de chauffeurs te zwakke sanctie die is opgelegd aan een controleur van De Lijn die in de fout is gegaan. "De controleur is slechts acht dagen geschorst. Voor eenzelfde fout zou een chauffeur ontslagen worden", klinkt het bij de actievoerders. De chauffeurs willen blijven staken totdat de directie een toegeving doet en de controleur zwaarder straft. Wie geluk heeft, ziet toch een bus aan zijn halte stoppen. Enkele bussen van onderaannemers van De Lijn rijden wel. "En chauffeurs die niet willen meedoen aan de stakingsactie laten we wel gewoon buiten rijden", aldus nog de actievoerders.