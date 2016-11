Langdurig zieken houden loon

KATRIEN STRAGIER

24/11/16

© thinkstock.

Vanaf 1 december moeten werkgevers verplicht aangepast werk zoeken voor hun arbeidsongeschikte werknemers. Het mag daarbij niét om een goedkopere job gaan: in de regel behoud je het loon en de voordelen van je initiële baan.

Zo'n 370.400 Belgen zitten langdurig thuis door een depressie, burn-out of andere ziekte. Dat is het hoogste aantal ooit. Ongeveer 347.000 van hen zijn werknemers. De federale regering wil die explosie een halt toeroepen. Zo hoopt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) volgend jaar 10.000 langdurig zieken opnieuw aan de slag te krijgen.



Nieuwe aanpak

Daartoe start de overheid op 1 december met een nieuwe aanpak. Voortaan maakt een arts van het ziekenfonds drie maanden na het begin van je ziekte een inschatting van wat je wel nog kan doen. Op basis van zijn beoordeling is de werkgever verplicht om samen met jou te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor aangepast of ander werk binnen de onderneming. Komt er geen plan uit de bus, dan moet je baas kunnen aanvoeren waaróm hij jou geen baan aanbiedt.



Opzeggingsvergoeding

Je zomaar in een goedkopere job dumpen na een langdurige ziekte kan niet. Een wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bepaalt dat je in de regel het loon en de voordelen behoudt uit de arbeidsovereenkomst van voor je ziekte. Zet je werkgever je in die aangepaste of andere job aan de deur, dan krijg je ook een opzeggingsvergoeding op basis van je initiële loon. Maar als je opnieuw arbeidsongeschikt wordt tijdens die baan, ontvang je geen gewaarborgd loon meer en moet je het stellen met een ziekte-uitkering (60% van je brutoloon).