Weer nieuwe records op Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 hebben gisteren in New York hun recordstanden van dinsdag iets aangescherpt. Daarmee werd een vervolg gegeven aan de opmars die al sessies lang aanhoudt. Beleggers verwerkten onder meer een reeks macro's en de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Vandaag blijven de Amerikaanse beurzen dicht voor Thanksgiving Day en morgen wordt maar een halve dag gehandeld.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent in de plus op 19.083,18 punten. De S&P 500 won 0,1 procent tot 2204,72 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent achteruit en sloot op 5380,68 punten.



Consumentenvertrouwen

Op macro-economisch vlak bleek onder meer de verkoop van nieuwe woningen in de VS vorige maand te zijn gedaald. Daartegenover zat het consumentenvertrouwen in november in de lift en trok ook de industriële activiteit verder aan.



Amerikaanse renteverhoging

Uit de notulen van de Fed viel op te maken dat beleidsmakers van de centrale bank denken dat een spoedige Amerikaanse renteverhoging aanstaande is. Daar rekenden beleggers al op, de markten reageerden nauwelijks op de publicatie van de notulen.