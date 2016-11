Middel Eli Lilly tegen Alzheimer werkt niet

Door: redactie

23/11/16 - 15u12 Bron: Belga

© thinkstock.

dementie De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly heeft een fikse tegenvaller moeten slikken bij zijn zoektocht naar een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Een experimenteel middel dat het bedrijf had ontwikkeld, blijkt na onderzoek bij patiënten toch niet te werken.

Een groep patiënten met lichte dementieklachten kreeg tijdens de klinische tests het middel solanezumab toegediend. Dat bleek evenwel niet te leiden tot een noemenswaardige vertraging in de achteruitgang van hun geheugen ten opzichte van de controlegroep, die een placebo kreeg.



Eli Lilly ziet daarom af van een aanvraag om het middel op de markt te mogen brengen ter behandeling van milde dementie als gevolg van Alzheimer. Topman John Lechleiter spreekt van een grote teleurstelling, ook voor de vele miljoenen mensen die hopen op een geneesmiddel tegen de slopende hersenaandoening.



Andere middelen

Of Eli Lilly doorgaat met nog lopende studies naar solanezumab, is nog onduidelijk. Het bedrijf gaat op een conferentie volgende maand uitgebreider in op de tegenvallende onderzoeksresultaten. Het benadrukt dat het hoe dan ook blijft werken aan nieuwe middelen die mogelijk wél helpen tegen Alzheimer. Eli Lilly is op dat onderzoeksterrein al dertig jaar actief en heeft naar eigen zeggen nog meer ijzers in het vuur.



De financiële strop voor Eli Lilly is fors. Het bedrijf neemt in de boekhouding over het vierde kwartaal een eenmalige last op van 150 miljoen dollar (ruim 140 miljoen euro) voor belastingen. Analisten rekenden erop dat solanezumab op termijn goed zou zijn voor zijn meer dan 5 miljard dollar aan jaarlijkse omzet.