Personeel op Flinterschepen dreigt zonder eten en drinken te vallen

Door: redactie

22/11/16 - 21u37 Bron: Belga

© photo_news.

Haven van Antwerpen Drie schepen uit de groep van de Nederlandse rederij Flinter liggen momenteel aan de ketting in Antwerpen. Een van de vaartuigen dreigt volgens sociale inspecteurs zonder eten en drinkwater te komen. Transportbond BTB gaat daarom morgen eten brengen.

De Flinterrachel, de Jorvik en de Flinter Aland liggen al even vast in de havendokken op de Antwerpse rechteroever. "De Flinter Aland en de Flinterrachel liggen aan de ketting voor het niet betalen van openstaande rekeningen en facturen", zegt Rino Huijsmans, inspecteur bij de internationale transportvakbond ITF. "ITF België is aan boord geweest en heeft Port State Control (PSC) op de hoogte gebracht dat de lonen van de bemanning niet meer betaald zijn. PSC heeft de schepen onder detentie gelegd omdat dat een inbreuk is op de Maritime Labour Convention van 2006."



De Flinter Aland ligt al wekenlang in de Antwerpse haven. Volgens Huijsmans dreigt de elfkoppige bemanning - acht Filipijnen en drie Russen - zonder eten en drinkwater te vallen. "We hebben de Belgische Transport Bond (BTB) gevraagd of zij iets konden doen. Morgen worden verse vis, vlees en groenten gebracht. Zo kunnen ze alvast een week verder", aldus de vakbondsman nog.



De Nederlandse rederij ging eerder deze maand over de kop. Het had te lijden onder de malaise in de scheepvaart. De groep had ruim dertig schepen in beheer. Niet elk schip is bij het faillissement betrokken.