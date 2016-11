Brusselse beurs surft mee met Wall Street

Door: redactie

22/11/16 - 20u57 Bron: Belga

© belga.

De Brusselse beurs surfte vandaag mee op de positieve start van Wall Street, waar de Dow Jones-index voor het eerst boven de 19.000 punten klom. De Bel20-index eindigde daarbij 0,76 procent hoger op 3.473,83 punten. Van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter gingen er zestien vooruit.

Bekaert toonde zich de primus van de klas met een winst van 4,98 procent bij een slotkoers van 38,15 euro. Daarmee herstelde het aandeel zich voor het eerst van de zware terugval van de voorbije dagen na de publicatie van een tegenvallend rapport over het derde kwartaal.



Solvay werd 2,08 procent meer waard bij een slotkoers van 103,30 euro. De chemietitel profiteert nog van een koopadvies van Golman Sachs, dat het koersdoel op liefst 136 euro plaatst.



Ook de financiële aandelen presteerden goed. KBC verdapperde 1,74 procent tot 57,20 euro, ING dikte 1,45 procent aan tot 12,96 euro en Ageas ging 1,37 procent hoger tot 35,54 euro. De stijging van de langetermijnrente geeft hen meer ademruimte.



Ackermans & van Haaren realiseerde een bonus van 0,48 procent bij een slotkoers van 124,95 euro. De holding verwacht dat de resultaten over de tweede jaarhelft hoger zullen uitvallen dan in het eerste semester. Hij verwijst daarvoor naar een recordorderboek bij baggerdochter Deme, de instroom van nieuwe vermogens bij Delen Investments en Bank J.Van Breda & Co en de structurele vooruitgang in de vastgoedontwikkelingen op Tour & Taxis en Cloche d'Or.



Op de brede markt wist Sioen 2,39 procent te winnen om af te sluiten op 28,12 euro. CFE steeg 0,99 procent tot 95,99 euro. Na negen maanden had de bouw- en baggergroep een omzet van 1,968 miljard euro gerealiseerd. Vorig jaar stond na dezelfde periode nog een bedrag van 2,510 miljard euro in de boeken. Het orderboekje ziet er niettemin beter uit. Dat bedraagt nu 4,807 miljard euro tegenover 4,16 miljard euro vorig jaar, waarvan het gros bij baggerdochter Deme.



Verlies was er bij de grote waarden vooral voor Galapagos. De biotechtitel zakte 1,68 procent tot 54,91 euro. Op de tweede rij kreeg Option een tik van 3,70 procent om af te vlaggen op 0,13 euro. Het bedrijf verkocht zijn specialist in slimme verlichting Innolumis Public Lighting voor 300.000 euro. Nochtans had het die pas begin dit jaar overgenomen. De transactie was nodig om geld in het bakje te krijgen. Door te transactie kan Option voort tot februari volgend jaar. Intussen wordt Jan Callewaert er weer voltijds algemeen directeur. Als voorzitter van de raad van bestuur geeft hij de fakkel door aan Francis Vanderhoydonck.



Van de Velde en EVS moesten eveneens achteruit, maar dat was te wijten aan het knippen van een interimdividend. Bij de lingeriefabrikant, die 0,80 procent inleverde bij een slotkoers van 64,19 euro, ging het om een coupon van 1,35 euro. Bij de beeldenspecialist, die 0,70 procent zakte tot 52,57 euro, om 0,60 euro.



De notering van PCB werd geschorst. Een reden werd niet meegedeeld. Er loopt wel een onderzoek naar prijsafspraken tussen groothandelaars in geneesmiddelen.