Zichtrekening vanaf februari duurder bij BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis verhoogt op 1 februari volgend jaar de beheerskost van de zichtrekeningen. Dat meldt de website Spaargids en bevestigt de bank vandaag. Ook geld afhalen met een master- of visakaart wordt duurder.

Klanten met een Comfort Pack zullen vanaf februari 3 euro per maand betalen, een stijging met 0,4 euro. Wie een Premium Pack heeft, ziet de maandelijkse bijdrage een halve euro stijgen tot 6,25 euro. Wie een klassieke zichtrekening heeft - met een lagere kost maar zonder opties zoals een bankkaart in de prijs - betaalt dan 1,25 euro in plaats van 1 euro per maand.



Volgens de woordvoerster van BNP Paribas Fortis was het voor de twee packs reeds van 2008 geleden dat de tarieven omhoog gingen en gaat het om een lichte tariefaanpassing. Ze wijst er ook op dat met het bonusprogramma van beide packs, de klant geld kan terugverdienen met transacties.



BNP Paribas Fortis-topman Max Jadot zei eind augustus dat zijn bank aan duurdere bankdiensten denkt om het toekomstig verlies aan rente-inkomsten onder invloed van de lage rentestanden te compenseren. Maar de woordvoerster wijst naar andere elementen voor de prijsstijging. "Jaarlijks zijn er wel een aantal tariefaanpassingen, maar het zijn niet altijd dezelfde producten. Hier hebben we de analyse gemaakt dat het al heel wat jaren geleden was, en we kijken naar wat in de markt gebeurt."



Verschillende banken hebben reeds hogere tarieven aangekondigd voor een aantal diensten vanaf 1 januari 2017. Menig topbankier wees er dit jaar reeds op dat door de lage rente de rente-inkomsten, hun belangrijkste inkomstenbron, onder druk zullen komen.