Regering raakt aan pensioenstelsel: socialistische spoorbond bereidt actieplan voor

Door: redactie

17/10/16 - 16u07 Bron: Belga

© photo news.

De socialistische spoorbond bereidt een actieplan voor, naar aanleiding van de beslissing van de federale regering om te raken aan het bijzondere pensioenstelsel van het rijdend NMBS-personeel. Eerst wordt de achterban geraadpleegd en op 27 oktober komt het nationaal bureau bijeen om te bepalen hoe het actieplan er zal uitzien. Ludo Sempels van ACOD Spoor kan nog niet zeggen of er gestaakt zal worden. "Eerst raadplegen we onze leden op het terrein", klinkt het.

Het rijdend personeel van de NMBS kan nu al vanaf 55 jaar op pensioen. Dat wordt 57 jaar tegen 2018 en vervolgens zal die leeftijd geleidelijk de hoogte ingaan tot 63 jaar in 2030. De minimumloopbaan zal tegen 2030 minstens 42 jaar moeten bedragen.



"De toepassing van deze bepaling betekent een frontale aanval op het pensioenregime van het rijdend personeel en zal op korte termijn zware operationele en veiligheidsproblemen creëren", waarschuwt de socialistische spoorbond in een persbericht. De vakbond vreest dat veel mensen het bedrijf zullen verlaten, terwijl er niet genoeg aanwervingen zijn. Het ACOD betreurt ook dat de regering deze maatregel heeft genomen zonder overleg, terwijl er nog volop onderhandeld wordt over de definitie van zware beroepen.