BNP Paribas Fortis gaat meer op afspraak werken

Door: redactie

17/10/16 - 15u42 Bron: Belga

© photo news.

BNP Paribas Fortis houdt vast aan een uitgebreid kantorennetwerk, maar die kantoren gaan zich meer toespitsen op advies en er zal meer op afspraak gewerkt worden, zo bleek bij de voorstelling van de zogenaamde "flagship store" in Brussel. Van de huidige 785 bankkantoren zullen er volgend jaar 30 à 40 verdwijnen door fusies en een 30 à 40-tal verzelfstandigd worden. Het aantal grote "full service"-kantoren vermindert en er komen meer advieskantoren en -punten bij.

Gedelegeerd bestuurder van de Retail en Private Banking, Peter Vandekerckhove, verklaarde dat BNP Paribas Fortis vasthoudt aan haar "duale" strategie -kantoren én een digitaal aanbod-, want dat is wat de klant wil. Hij beklemtoonde nog dat BNP Paribas Fortis haar eigen strategie volgt en niet te veel naar de concurrentie mag kijken.



Begin deze maand kondigde ING Groep een zware herstructurering aan, waarbij zowat de helft van de kantoren wordt geschrapt. ING verwees naar de trend van digitalisering: de klant doet steeds meer bankzaken online. Opmerkelijk, bij BNP Paribas Fortis valt 17 procent van de klanten nog altijd voornamelijk terug op het kantorennet. Slechts 3 procent kiest voor 100 procent digitaal bankieren, de overige 80 procent vertoont een gemengd of "hybride" gedrag. "Maar bij die 80 procent, schuift men wel steeds meer op naar digitaal bankieren", verklaarde Michael Anseeuw, general manager retail banking. Het aantal digitale sessies zou dit jaar op 230 miljoen uitkomen, meer dan een verdubbeling tegenover drie jaar geleden.



Toch blijft menselijk contact belangrijk, klonk het maandag herhaaldelijk. "We willen tonen dat digitalisering niet betekent dat er minder menselijk contact is. Wel verandert de rol van de bankier", aldus Anseeuw. Het aantal klassieke full service kantoren krimpt, van 129 tot 80 à 100 volgend jaar, terwijl er meer gekozen wordt voor kleinere advieskantoren met beperktere openingsuren. Dit jaar werden al 7 "advies+" proefkantoren opgestart waar enkel op afspraak wordt gewerkt, dat aantal zou volgend jaar uitbreiden tot 25 à 50. In 2017 wil BNP Paribas Fortis ook starten met een proefproject met "vliegende bankiers". Daarnaast breiden de contacten via telefoon, het internet en sociale media uit.



Met het flagship aan de Naamsepoort in Brussel, het tweede na dat in Gent, is het de bedoeling om nieuwe concepten uit te testen, die later eventueel in het kantorennetwerk kunnen worden uitgerold. In het flagship in Brussel bevindt zich onder meer een videoconferentiezaal, een evenementenzaal die door iedereen kan worden afgehuurd en een led-muur waar banden met de buurt worden aangehaald.